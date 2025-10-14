Greenland | tutto quello che c’è da sapere sul film

Greenland: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, martedì 14 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Greenland, film del 2020 diretto da Ric Roman Waugh. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. John è un ingegnere edile che abita ad Atlanta insieme alla moglie Allison e al figlio Nathan, affetto da diabete. Un giorno John assiste ad un evento spettacolare: i frammenti della cometa Clarke si stanno dirigendo verso la Terra, ma le evidenze suggeriscono che non la colpiranno in maniera distruttiva. Il giorno successivo John riceve sul cellulare un avviso nel quale gli viene riferito che, insieme ad Allison e Nathan, è stato selezionato per raggiungere un aeroporto militare, per poi volare verso un rifugio segreto e salvarsi da una possibile catastrofe. 🔗 Leggi su Tpi.it

