Greenland | la spiegazione del finale del film

I film catastrofici sono diventati una rarità tra le recenti produzioni hollywoodiane. Sono finiti i tempi in cui ogni anno uscivano almeno un paio di film catastrofici epici. Ecco perché Greenland ( qui la recensione ) di Ric Roman Waugh è speciale. Il regista e il protagonista Gerard Butler (anche coproduttore) hanno già lavorato insieme in Attacco al potere 3, il terzo capitolo della serie uscito nel 2019. Questa loro nuova collaborazione ruota attorno a John Garrity (Butler), sua moglie Allison ( Morena Baccarin ) e il loro figlio Nathan ( Roger Dale Floyd ) mentre cercano di raggiungere un rifugio sotterraneo in Groenlandia prima che un detrito di una cometa interstellare di dimensioni tali da causare l’estinzione colpisca la Terra. 🔗 Leggi su Cinefilos.it