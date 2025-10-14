Grazie Arezzo | l’Unione comunale del Pd di Arezzo ringrazia gli aretini per la riconferma di Eugenio Giani

Arezzo, 14 ottobre 2025 – L’Unione Comunale del Partito Democratico di Arezzo ringrazia di cuore tutte le aretine e gli aretini che hanno scelto di sostenere Eugenio Giani, contribuendo in modo determinante alla sua riconferma alla guida della Regione Toscana. È un risultato che premia il buon governo di questi anni e che rafforza il ruolo della Toscana come terra di valori progressisti, inclusione e sviluppo sostenibile. Anche nel Comune di Arezzo, Giani ha ottenuto più consensi del candidato del centrodestra, Tomasi, segnando un cambiamento significativo rispetto alle elezioni regionali del 2020. 🔗 Leggi su Lanazione.it

