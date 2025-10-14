Una settimana dopo essersi sottoposta alla seconda dose di vaccino anti Covid, una donna – già affetta da una malattia autoimmune – aveva sofferto di “gravi sintomi neurologici”. Dieci mesi dopo il ricovero in ospedale e questa frase nella lettera di dimissioni: “Non è escludibile un ruolo scatenante vaccinico”. Ma il ministero della Salute aveva negato l’indennizzo e la paziente, 52 anni, non più in grado di camminare, si è rivolta alla magistratura. Il Tribunale civile di Asti – il 26 settembre scorso – ha riconosciuto con sentenza di primo grado “il nesso di causa” tra la vaccinazione e un grave danno neurologico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Gravi danni neurologici dopo il vaccino Covid”: il Tribunale riconosce il nesso e condanna il ministero a pagare indennizzo