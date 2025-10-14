Grave incidente con la moto sulla statale a Valsolda | elisoccorso in volo per un 34enne

Quicomo.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paura a Valsolda, lungo la statale che costeggia il confine con la Svizzera, per un violento incidente tra un’auto e una moto avvenuto poco dopo le 14.Secondo le prime informazioni, l’allarme è inizialmente scattato in codice rosso per la gravità dell’impatto, poi ridimensionato a giallo dopo i. 🔗 Leggi su Quicomo.it

