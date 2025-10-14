ABBONATI A DAYITALIANEWS Scontro sulla via Francesca Romea. Momenti di grande apprensione nel primo pomeriggio di oggi a Altopascio, dove intorno alle 13 si è verificato un grave incidente stradale sulla via Francesca Romea, all’altezza dell’incrocio con via Divisione Julia. Il tamponamento e i soccorsi immediati. Secondo le prime ricostruzioni, a seguito di un tamponamento tra due veicoli, un bambino di 8 anni che si trovava a bordo di una delle auto ha battuto violentemente la testa contro il parabrezza. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure direttamente sulla carreggiata. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Grave incidente ad Altopascio: bambino di 8 anni trasportato d’urgenza al Meyer