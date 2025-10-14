Grave incidente ad Altopascio | bambino di 8 anni trasportato d’urgenza al Meyer
ABBONATI A DAYITALIANEWS Scontro sulla via Francesca Romea. Momenti di grande apprensione nel primo pomeriggio di oggi a Altopascio, dove intorno alle 13 si è verificato un grave incidente stradale sulla via Francesca Romea, all’altezza dell’incrocio con via Divisione Julia. Il tamponamento e i soccorsi immediati. Secondo le prime ricostruzioni, a seguito di un tamponamento tra due veicoli, un bambino di 8 anni che si trovava a bordo di una delle auto ha battuto violentemente la testa contro il parabrezza. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure direttamente sulla carreggiata. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Incidente tra auto e moto in via Pavia a Tradate, grave un cinquantenne. - facebook.com Vai su Facebook
Grave incidente a Verderio: violento scontro tra un’auto e una moto https://lecconotizie.com/cronaca/merate-cronaca/grave-incidente-a-verderio-violento-scontro-tra-unauto-e-una-moto/… via @Lecco Notizie - X Vai su X
Incidente ad Altopascio, bimbo di 8 anni portato al Meyer con l’elisoccorso - Altopascio (Lucca), 14 ottobre 2025 – Grave incidente stradale alle 13 ad Altopascio, sulla via Francesca Romea all’altezza dell’incrocio con via Divisione Julia. Lo riporta msn.com
Trauma cranico dopo l’incidente fra due auto: bambino di otto anni in elisoccorso al Meyer - Rilievi all'incrocio fra via Francesca Romea e via Divisione Julia a cura della municipale ... Da luccaindiretta.it