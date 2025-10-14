Grave danno neurologico da vaccino anti Covid indennizzo a una 52enne

Il Tribunale civile di Asti ha riconosciuto con sentenza di primo grado “il nesso di causa” tra la vaccinazione anti-Covid e un grave danno neurologico che ha impedito a una donna di 52 anni di camminare. Il ministero della Salute, che in sede amministrativa aveva respinto la domanda di indennizzo, è stato condannato al riconoscimento. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

