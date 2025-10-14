Grave danno neurologico da vaccino anti Covid indennizzo a una 52enne
Il Tribunale civile di Asti ha riconosciuto con sentenza di primo grado “il nesso di causa” tra la vaccinazione anti-Covid e un grave danno neurologico che ha impedito a una donna di 52 anni di camminare. Il ministero della Salute, che in sede amministrativa aveva respinto la domanda di indennizzo, è stato condannato al riconoscimento. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Dopo l'incontro con l'Anas appare sempre più grave il danno per tutta l'Amiata per il rinvio della riapertura della Galleria Le Chiavi. - facebook.com Vai su Facebook
La #Russia ha attaccato una #centrale #nucleare della compagnia energetica ucraina Dtek: grave danno all'impianto, feriti due operai. La notizia è riportata dalla Ukrainska Pravda. "L'attrezzatura della Tpp (centrale termoelettrica, ndr) è stata gravemente da - X Vai su X
'Gravi danni neurologici da vaccino Covid', indennizzo a una donna - Il tribunale civile di Asti ha riconosciuto con sentenza di primo grado "il nesso di causa" tra la vaccinazione anti- ansa.it scrive
Danni neurologici dopo vaccino anti covid, 52enne ottiene indennizzo - Riconosciuto dal Tribunale di Asti in primo grado il nesso causale tra la somministrazione e la mielite che ha tolto alla donna, residente nel cuneese, la capacità di camminare. Scrive rainews.it
Vaccino Covid, indennizzata una donna per “gravi danni neurologici” - La patologia e la cronologia – Secondo gli atti, dopo due dosi del vaccino Comirnaty (Pfizer- Riporta pupia.tv