GrapheneOS si libera dai Pixel | in arrivo nel 2026 una partnership con un produttore Android
Nuovo partner in arrivo per GrapheneOS: ecco che cosa potrebbe accadere nei prossimi mesi. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Ancora non é tutto perduto, si può ancora fare qualcosa: 1. De-Googlizza il tuo smartphone: Per privacy massima e aggirare le stupide norme UE come ChatControl (che scannerizza tutto), lascia Google e usa @GrapheneOS o @e_mydata . Questi OS open-s - X Vai su X