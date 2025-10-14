Grande successo per la IV edizione dell’AI & VR Festival Multiverse World | Torino capitale dell’innovazione

Torino, 1 4 ottobre 2025 – Si è conclusa con un trionfo la IV edizione dell’AI & VR Festival Multiverse World, organizzato da ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, che ha trasformato Torino nella capitale dell’innovazione tecnologica il 13 e 14 ottobre 2025. Ospitato nella prestigiosa cornice del Museo Nazionale del Cinema, l’evento ha registrato una straordinaria partecipazione di pubblico, con centinaia di visitatori tra professionisti, studenti, imprenditori e appassionati, confermando il suo ruolo di punto di riferimento nazionale per il dialogo su intelligenza artificiale (AI) e realtà virtuale (VR). 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Grande successo per la IV edizione dell’AI & VR Festival Multiverse World: Torino capitale dell’innovazione

Scopri altri approfondimenti

Grande successo per la seconda giornata di Ottobrando nel comune più alto della Sicilia Si continua le prossime due domeniche di ottobre a Floresta #sicilia #sicily #bellasicilia #ondatv #vivoinsicilia - facebook.com Vai su Facebook

#Agrilevante, Lupo (@SocialMasaf): grande successo per il Fondo Innovazione, accresciuto di 400 mln. VIDEOINTERVISTA @IsmeaOfficial https://agricolae.eu/agrilevante-lupo-masaf-grande-successo-per-il-fondo-innovazione-accresciuto-di-400-mln-videoin - X Vai su X

Omignano Scalo: grande successo per la IV edizione del Tamorra Festival - Due giornate dedicate alla musica popolare, alla danza e alle tradizioni locali hanno animato le strade e le piazze del centro, creando un’atmosfera di festa e condivisione ... Da infocilento.it

Grande successo per la IV edizione del Roma Storia Festival, al Tempio di Vibia Sabina e Adriano oltre 10mila presenze - Le migliaia di persone che ci hanno seguito dal vivo e in streaming testimoniano il grande ... Lo riporta adnkronos.com

La IV° Edizione del Premio letterario “Città di Montevarchi”, la premiazione - Sabato 11 ottobre, presso il Palazzo del Podestà, si terrà la cerimonia di premiazione della IV edizione del Premio Letterario “Città di Montevarchi”, organizzata dall'Amministrazione comunale in coll ... Secondo msn.com