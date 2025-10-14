Grande Fratello Ventura annuncia la pace tra Israele e Hamas con un entusiasmo che stona

Simona Ventura ha annunciato l'accordo di pace come se annunciasse il vincitore del reality: ma Omer e Rasha, il primo scampato dalle bombe in Siria, e la seconda con i genitori palestinesi, hanno manifestato il loro dissenso sull'entusiasmo con cui è stata data loro la notizia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Grande Fratello, Ventura annuncia la pace tra Israele e Hamas con un entusiasmo che stona

