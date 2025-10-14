Grande Fratello Ventura annuncia la pace tra Israele e Hamas con un entusiasmo che stona
Simona Ventura ha annunciato l'accordo di pace come se annunciasse il vincitore del reality: ma Omer e Rasha, il primo scampato dalle bombe in Siria, e la seconda con i genitori palestinesi, hanno manifestato il loro dissenso sull'entusiasmo con cui è stata data loro la notizia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche questi approfondimenti
Questa puntata del «Grande Fratello» ha piazzato in diretta un blocco, sui social già molto controverso, per celebrare la «pace» tra Israele e Hamas - facebook.com Vai su Facebook
Disastro storico per #GrandeFratello al 14.4% e 1,8 milioni In arrivo seri provvedimenti #AscoltiTv Vai su X
Grande Fratello 2025, Rasha Younes contro Simona Ventura dopo l’annuncio della pace Israele-Palestina: “Fa l’emozionata felice ma è tutto falso” - Al Grande Fratello Simona Ventura annuncia "emozionata" la pace tra Israele e Hamas, ma Rasha Younes, concorrente palestinese, esplode nel ... Segnala alfemminile.com
Grande Fratello, Simona Ventura annuncia ai concorrenti l'accordo di pace su Gaza: ecco come ha reagito Rasha - Simona Ventura ha annunciato la fine della guerra a Gaza ai concorrenti del Grande Fratello: ecco come ha reagito Rasha ... Come scrive notizie.it
GF, Simona Ventura annuncia l'accordo di pace tra Israele e Hamas. Rasha (di origine palestinese): «Finita la guerra? Sono finite pure le persone» - Ci sono momenti che rimangono impressi nei libri di storia, eccezioni per cui il Grande Fratello fa esplodere la bolla dove nasconde i suoi concorrenti per mesi e li riconnette alla ... Lo riporta msn.com