Grande Fratello | tensioni eliminazione e pagelle della terza puntata

Il Grande Fratello di Simona Ventura finalmente sembra entrare nel vivo dopo una partenza abbastanza piatta. La prima eliminazione ha visto uscire Giulio Carotenuto, il dentista campano dato da molti come uno dei concorrenti più forti. A spuntarla al televoto è stato Matteo Azzali, ex pugile, che ha ribaltato i pronostici. Non sono mancate le tensioni, con il confronto tra Omer Elomari e Jonas Pepe per una teglia di pizza, che ha sfiorato la lite, mentre la fidanzata di Domenico ha fatto irruzione in studio, furiosa per la troppa confidenza tra lui e Benedetta. Spazio all’ annuncio in diretta della tregua tra Israele e Hamas e della liberazione degli ostaggi, accolto con freddezza dalla concorrente palestinese Rasha. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Grande Fratello: tensioni, eliminazione e pagelle della terza puntata

