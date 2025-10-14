Grande Fratello sondaggio televoto oggi | chi uscirà tra Grazia Giulia Rana Bena

Nuovo televoto e così un nuovo sondaggio del Grande Fratello 2025 di Simona Ventura. Tranne i preferiti degli stessi concorrenti (Benedetta e Domenico), tutti sono stati nominabili. Alla fine, tramite le nomination della terza puntata, sono finiti al televoto: Francesco Rana, Giulia Soponariu, Grazia Kendi e Bena. Chi sarà eliminato tra questi gieffini? Abbiamo aperto qui di seguito il sondaggio, nel quale sarà possibile esprimere il proprio voto e non solo. Infatti, così sarà per tutti possibile capire come sta andando il televoto, per farci un’idea. Grande Fratello 2025 sondaggio televoto ultima ora: nomination e percentuali. 🔗 Leggi su Latuafonte.com