Grande Fratello sondaggio televoto oggi | chi uscirà tra Grazia Giulia Rana Bena
Nuovo televoto e così un nuovo sondaggio del Grande Fratello 2025 di Simona Ventura. Tranne i preferiti degli stessi concorrenti (Benedetta e Domenico), tutti sono stati nominabili. Alla fine, tramite le nomination della terza puntata, sono finiti al televoto: Francesco Rana, Giulia Soponariu, Grazia Kendi e Bena. Chi sarà eliminato tra questi gieffini? Abbiamo aperto qui di seguito il sondaggio, nel quale sarà possibile esprimere il proprio voto e non solo. Infatti, così sarà per tutti possibile capire come sta andando il televoto, per farci un’idea. Grande Fratello 2025 sondaggio televoto ultima ora: nomination e percentuali. 🔗 Leggi su Latuafonte.com
News recenti che potrebbero piacerti
Giulia sceglie di prendere i vestiti di Donatella, Francesca e Francesco #GrandeFratello - X Vai su X
Grande Fratello. . Gli inquilini, tramite nomination, devono scegliere tre nuovi abitanti del Tugurio… #GrandeFratello Guarda il video completo: https://mdst.it/Il-pomodoro-avvelenato - facebook.com Vai su Facebook
Grande Fratello, sondaggi televoto: tra Omer, Giulio e Matteo c’è una sorpresa. Chi viene eliminato stasera - Nella terza diretta del reality, stasera su Canale 5, sapremo chi tra i 3 gieffini dovrà lasciare la Casa: per ora il più amato è il giovane di origini siriane. Da libero.it
Sondaggi Grande Fratello televoto 13 ottobre: Omer Salvo, Giulio rischia - Grande Fratello: Omer Elomari in testa ai sondaggi del televoto, ma la sfida resta aperta Cresce l’attesa per la puntata ... tuttosulgossip.it scrive
Grande Fratello televoto. Chi esce stasera? I sondaggi - Nella puntata di stasera su Canale 5, condotta da Simona Ventura, si scoprirà chi tra Omer Elomari, Giulio ... napolike.it scrive