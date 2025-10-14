Grande Fratello Rasha frena la gioia | ‘Quale pace? Gaza è distrutta’

La notizia della pace entra nella casa del Grande Fratello. Durante la terza puntata del Grande Fratello, Simona Ventura ha deciso di rompere la “bolla” del reality e informare i concorrenti di una notizia storica: la pace tra Israele e Hamas, siglata dopo mesi di guerra e devastazione. Alla comunicazione della conduttrice, la maggior parte dei gieffini ha reagito con entusiasmo e applausi. Tuttavia, due concorrenti, Omer Elomari e Rasha Younes, sono rimasti freddi, quasi impassibili. Rasha Younes: “Non posso fingere di essere felice”. Dopo la puntata, Rasha, di origini palestinesi, ha spiegato il motivo del suo atteggiamento: “Non riesco a fingere di essere felice. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Grande Fratello, Rasha frena la gioia: ‘Quale pace? Gaza è distrutta’

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La pace tra Israele e Hamas fa discutere anche al Grande Fratello: la reazione della concorrente di origine palestinese - facebook.com Vai su Facebook

Disastro storico per #GrandeFratello al 14.4% e 1,8 milioni In arrivo seri provvedimenti #AscoltiTv - X Vai su X

Grande Fratello: Rasha non trattiene rabbia e dolore dopo l'annuncio della pace a Gaza - L'emozione per l'annuncio della pace tra Israele e Hamas si è mescolata al dolore di Rasha, concorrente palestinese del Grande Fratello, che ha espresso tutta la sua rabbia per le vittime di Gaza. Da msn.com

Grande Fratello 2025, Rasha Younes contro Simona Ventura dopo l’annuncio della pace Israele-Palestina: “Fa l’emozionata felice ma è tutto falso” - Al Grande Fratello Simona Ventura annuncia "emozionata" la pace tra Israele e Hamas, ma Rasha Younes, concorrente palestinese, esplode nel ... Scrive alfemminile.com

Grande Fratello, Simona Ventura annuncia ai concorrenti l'accordo di pace su Gaza: ecco come ha reagito Rasha - Simona Ventura ha annunciato la fine della guerra a Gaza ai concorrenti del Grande Fratello: ecco come ha reagito Rasha ... Da notizie.it