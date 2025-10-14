Grande Fratello pagelle della terza puntata | Floriana zittisce Jonas 8 Domenico e il confronto imbarazzante 4

Ieri sera, il Grande Fratello è tornato in onda con la terza puntata: come si saranno comportati i concorrenti? Scopriamolo con le nostre pagelle!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Grande Fratello, pagelle della terza puntata: Floriana zittisce Jonas (8), Domenico e il confronto imbarazzante (4)

Scopri altri approfondimenti

"Grande Fratello", la compagna di Domenico gelosa di Benedetta #grandefratello #domenico #14ottobre - X Vai su X

Grande Fratello. . I nostri inquilini non possono più fare a meno del risveglio muscolare ? #GrandeFratello - facebook.com Vai su Facebook

Grande Fratello, pagelle della terza puntata: Floriana zittisce Jonas (8), Domenico e il confronto imbarazzante (4) - La bolla scoppiata, non ci siamo proprio, voto: non classificato Il vero tasto dolente della terza puntata del Grande Fratello è stato però ... Secondo comingsoon.it

Pagelle Grande Fratello 2025, terza puntata 13 ottobre/ Domenico salva dalla noia, Grazia infuoca la Casa - Pagelle Grande Fratello 2025, terza puntata 13 ottobre su Canale 5: quali sono stati i momenti più salienti? Lo riporta ilsussidiario.net

Grande Fratello, le pagelle: Jonas arrogante (5), Ventura inciampa (5,5), Rasha tocca il cuore (7,5), Valentina da "Temptation Island" (9) - Tensioni, scontri, colpi di scena e un blocco centrale che ha riportato il reality ai suoi giorni migliori. Scrive msn.com