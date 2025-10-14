Grande Fratello nuovo sfogo di Grazia Kendi sugli abusi | Non mi hanno creduta

Bollicinevip.com | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grazia Kendi torna a parlare del trauma che ha subito in passato, cosa ha detto al Grande Fratello. Dopo la terza puntata del  Grande Fratello andata in onda ieri sera,  Grazia Kendi   si è lasciata sfuggire nuove rivelazioni che riguardano la sua sfera personale. Nella casa più spiata d’Italia la gieffina ha raccontato di aver subito degli abusi quando aveva otto anni, nella notte è tornata a parlare di quel terribile periodo della sua vita. Parlando con Jonas si è sfogata dicendo: “ Ho perso la causa perché mi hanno dato della bugiarda. Non hanno creduto a una bambina di soli 8 anni.” Grazia Kendi ha continuato dicendo: “ Io non l’ho mai superata, per anni avevo pensato di averla superata e invece non è così. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

grande fratello nuovo sfogo di grazia kendi sugli abusi non mi hanno creduta

© Bollicinevip.com - Grande Fratello, nuovo sfogo di Grazia Kendi sugli abusi: “Non mi hanno creduta”

Altre letture consigliate

grande fratello nuovo sfogoGrande fratello, Grazia spiazza nella notte con una confessione a Jonas - Grande Fratello: serata difficile per Grazia Kendi, tra lacrime, nomination e un passato doloroso È stata una serata particolarmente intensa ... Secondo tuttosulgossip.it

grande fratello nuovo sfogoGrande Fratello (6 ottobre), il dramma di Grazia Kendi e Giulio 'paracu*o'. Nomination di fuoco: chi rischia - Cosa è successo nella puntata Gf di ieri 6 ottobre 2025. Lo riporta libero.it

grande fratello nuovo sfogoGrande Fratello 6 ottobre 2025: riassunto completo della seconda puntata - Riassunto completo della puntata del Grande Fratello del 6 ottobre 2025: nuovi concorrenti, nomination, immuni e chi rischia l'eliminazione al televoto. Si legge su lifestyleblog.it

Cerca Video su questo argomento: Grande Fratello Nuovo Sfogo