Grande Fratello nuovo sfogo di Grazia Kendi sugli abusi | Non mi hanno creduta

Grazia Kendi torna a parlare del trauma che ha subito in passato, cosa ha detto al Grande Fratello. Dopo la terza puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera, Grazia Kendi si è lasciata sfuggire nuove rivelazioni che riguardano la sua sfera personale. Nella casa più spiata d’Italia la gieffina ha raccontato di aver subito degli abusi quando aveva otto anni, nella notte è tornata a parlare di quel terribile periodo della sua vita. Parlando con Jonas si è sfogata dicendo: “ Ho perso la causa perché mi hanno dato della bugiarda. Non hanno creduto a una bambina di soli 8 anni.” Grazia Kendi ha continuato dicendo: “ Io non l’ho mai superata, per anni avevo pensato di averla superata e invece non è così. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

