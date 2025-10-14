Grande Fratello la verità di Benedetta sul rapporto con Domenico | Questo è quello che io vedo e sento VIDEO

Provata per quanto successo tra Domenico D'Alterio e la compagna Valentina nell'ultima puntata del Grande Fratello, Benedetta Stocchi ci ha tenuto a chiarire la sua posizione e ribadire le sue buone intenzioni.

