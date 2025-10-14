Grande Fratello la reazione di Rasha dopo l’annuncio della pace tra Israele e Hamas | cala il gelo

News TV. C’è stato un momento in cui la leggerezza del reality si è trasformata in silenzio, in qualcosa di storico e quasi surreale. Dentro la casa del Grande Fratell o, lontani da ogni notizia e da ogni contatto con l’esterno, i concorrenti hanno appreso un evento che cambierà per sempre la storia del Medio Oriente. Ma non tutti hanno reagito come ci si sarebbe aspettato. Leggi anche: Grande Fratello, chi é stato eliminato: esplode la polemica Leggi anche: “Sono esausta”. Paola Caruso, dopo la malattia del figlio un altro dramma in famiglia: cosa succede (VIDEO) Simona Ventura interrompe la bolla: “Una notizia che resterà nei libri di storia”. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Grande Fratello, la reazione di Rasha dopo l’annuncio della pace tra Israele e Hamas: cala il gelo

Grande Fratello, ecco cosa è successo nella terza puntata

Grande Fratello. I nostri inquilini non possono più fare a meno del risveglio muscolare

Grande Fratello, la reazione di Rasha alla pace Israele-Hamas. Riassunto terza puntata, eliminato e nomination - Questa sera arriva anche la prima eliminazione della nuova stagione del Gf: il primo concorrente che deve abbandonare la casa per il giudizio del pubblico è Giulio.

Rasha e la reazione perplessa all'annuncio di pace al GF: "Fare l'emozionata felice era proprio falso"

GF, Simona Ventura annuncia l'accordo di pace tra Israele e Hamas. Rasha (di origine palestinese): «Finita la guerra? Sono finite pure le persone» - Ci sono momenti che rimangono impressi nei libri di storia, eccezioni per cui il Grande Fratello fa esplodere la bolla dove nasconde i suoi concorrenti per mesi e li riconnette alla ...