Grande Fratello incubo Simona Ventura | brutte impressioni chiusura?

Caffeinamagazine.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La serata televisiva del 13 ottobre ha offerto agli spettatori un palinsesto ricco e variegato, con appuntamenti per tutti i gusti e il consueto testa a testa tra Rai1 e Canale5 per la conquista del prime time. In un lunedì segnato da importanti novità e qualche polemica, gli ascolti raccontano una storia chiara: la fiction di Rai1 continua a dominare, mentre il Grande Fratello arranca tra le difficoltà e le critiche. Su Rai1 è andata in onda una nuova puntata di Blanca 3, la serie con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno che si conferma un successo solido. L’episodio trasmesso ieri ha conquistato ben 3. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

grande fratello incubo simonaAscolti tv ieri (13 ottobre): incubo Grande Fratello e Simona Ventura crolla, sale Giletti - Il reality di Canale 5 crolla sotto i due milioni di spettatori, certezza Blanca (23,7%), Mammucari non oltre il 4,4% di share all’esordio: tutti i dati Auditel ... Scrive libero.it

grande fratello incubo simonaGrande Fratello, Anita lascia la Casa: cosa è successo. Simona Ventura: «Forza, ti aspettiamo» - «Purtroppo Anita, la nostra piercer di Milano, ha dovuto abbandonare per motivi personali. Secondo msn.com

grande fratello incubo simona“Flop clamoroso” per Simona Ventura, Grande Fratello nel caos mentre gli ascolti crollano - Il Grande Fratello di Simona Ventura crolla negli ascolti: cinque punti in meno rispetto all’esordio e un pubblico sempre più disinteressato. Riporta rds.it

Cerca Video su questo argomento: Grande Fratello Incubo Simona