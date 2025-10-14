Grande Fratello Grazia Kendi svela il motivo delle sue reazioni | Non mi hanno creduta a 8 anni

La gieffina confessa il trauma che la perseguita da quando era bambina e racconta come la mancanza di fiducia degli altri l'abbia segnata per sempre e la porti a reagire quando non viene creduta. Nella terza puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 13 ottobre, uno dei momenti più intensi è stato senza dubbio quello che ha visto protagonista Grazia Kendi. Dopo le ore trascorse nel tugurio insieme a Omer e Francesco, dove era finita per decisione dei suoi coinquilini, la concorrente ha dovuto affrontare una nuova ondata di emozioni forti. Durante la puntata, Grazia ha vissuto l'eliminazione di Giulio Carotenuto, con cui aveva instaurato un legame molto profondo, e poco dopo è arrivata anche la sua nomination al televoto per l'eliminazione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

