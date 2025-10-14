Grande Fratello flop totale ascolti tv da sagra | Simona Ventura mai così in basso share imbarazzante

Dopo un esordio incoraggiante, il Grande Fratello di Simona Ventura sta registrando un crollo verticale negli ascolti. La puntata andata in onda lunedì 13 ottobre 2025 ha confermato il trend negativo: il reality show, partito con quasi tre milioni di spettatori, è ora sceso sotto i due milioni, generando forte preoccupazione tra gli addetti ai lavori. A nulla sembrano servire gli sforzi della conduzione e degli opinionisti: il pubblico sembra ormai disinteressato, complice una dinamica narrativa che non riesce a coinvolgere. A trionfare ancora una volta è stata Rai 1 con Blanca 3, che ha superato nettamente la concorrenza in termini di share e pubblico. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Grande Fratello flop totale, ascolti tv da sagra: Simona Ventura mai così in basso, share imbarazzante

