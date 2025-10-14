Roma, 13 ottobre 2025 – Il primo eliminato, nuovi nominati, un confronto fra fidanzati e una serie di discussioni nella terza puntata del Grande Fratello, quella di lunedì 13 ottobre. Un Gf condotto molto bene – tranne lo scivolone sulla guerra in Palestina -, anche se meno intrigante per il pubblico visto che non ci sono polemiche vibranti e urlate. E per fortuna, viene da commentare. Dopo che Simona Ventura ha chiarito che Anita Mazzotta può rientrare nel programma, anche se ad oggi non si sa se e quando questo avverrà, il tema all’ordine del giorno è stata la rissa sfiorata fra Omer e Jonas. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Grande Fratello, eliminato e nominati di lunedì 13 ottobre. Il paradosso di Rasha e la Palestina