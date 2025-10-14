Grande Fratello Benedetta su Domenico | Lo vedo come un fratello non c’è malizia

Dopo il confronto nella Mystery Room, Benedetta si è confidata con Simone e Francesco, spiegando di non provare nulla oltre all'amicizia per Domenico. Lui è convinto che la compagna lo abbia frainteso. Nella puntata di ieri del Grande Fratello non sono mancati i momenti di tensione e confronto. Domenico D'Alterio è stato infatti chiamato da Simona Ventura nella Mystery Room per affrontare una situazione delicata. A sorprenderlo, un video-messaggio della sua compagna Valentina, che ha deciso di intervenire per chiarire il rapporto tra lui e Benedetta Stocchi, una vicinanza che - secondo lei - potrebbe essere fraintesa dal pubblico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Grande Fratello, Benedetta su Domenico: “Lo vedo come un fratello, non c’è malizia”

