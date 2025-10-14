Grande Fratello Anita esce ma il sito ufficiale spoilera il suo rientro?

Anita Mazzotta ha lasciato la Casa del Grande Fratello per motivi personali. Simona Ventura l'ha salutata con affetto, ma i fan hanno notato un dettaglio sul sito ufficiale che lascia sperare in un ritorno. Anita Mazzotta nella giornata di sabato ha lasciato la Casa per motivi personali. L'annuncio è arrivato con un comunicato del Grande Fratello ed è stato confermato nel corso della puntata di lunedì 13 ottobre, quando Simona Ventura ha voluto dedicare un saluto speciale alla concorrente, senza però entrare nei dettagli che l'hanno costretta a sospendere il suo percorso nel reality. Ma un dettaglio del sito ufficiale lascia una porta aperta al suo rientro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Grande Fratello, Anita esce ma il sito ufficiale spoilera il suo rientro?

