Grande Fratello abbandono definitivo per Anita Mazzotta? Gli autori si sbilanciano
Il caso di Anita Mazzotta sta facendo discutere il pubblico del Grande Fratello. I canali ufficiali del reality di Canale 5 hanno annunciato che la concorrente ha lasciato la Casa per motivi familiari. Fin da subito, i fan hanno ipotizzato che la decisione fosse legata alle condizioni di salute della madre, di cui la ragazza aveva parlato con alcuni coinquilini nei giorni precedenti. Ora, le parole di Simona Ventura e alcuni indizi nella Casa fanno pensare che Anita possa tornare, ma la situazione al tempo stesso è molto delicata. Il dramma di Anita Mazzotta e le parole al Grande Fratello. Nei giorni prima dell’abbandono, Anita Mazzotta aveva confidato ai suoi compagni di avventura di attraversare un momento molto delicato a causa della malattia della madre. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
