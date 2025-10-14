Grande Fratello 2025 Simona Ventura annuncia ai concorrenti l’accordo di pace tra Israele e Hamas | Video Mediaset
Al Grande Fratello 2025 Simona Ventura infrange il regolamento del reality show per comunicare l’accordo di pace siglato tra Israele e Hamas. Una notizia che commuove i concorrenti, in particolare Rasha e Omer. Grande Fratello 2025, la storia di Rasha. Rasha Younes, una delle nuove concorrenti del Grande Fratello 2025, ha raccontato la sua storia. “ Sono nata in Giordania, sono palestinese. Io sono apolide, sono figlia del mondo. Non ho uno Stato, ma amo talmente tanto l’Italia, che la sento mia. Mi sento italiana, ma non rinnego le mie origini, mi sento tanto araba” – racconta la concorrente. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
