Grande Fratello 2025 | le pagelle della terza puntata
Ieri sera è andata in onda la terza puntata del Grande Fratello e finalmente siamo entrati nel vivo (o meglio, nel moribondo) di questa edizione. Non so, forse è solo una mia impressione, ma ho visto una Simona Ventura meno sicura alla conduzione rispetto alle puntate precedenti. Sembrava smorzare ogni conversazione, come se avesse l’ansia di chiudere ogni blocco entro l’orario prestabilito. L’atmosfera era più simile a un’intervista a domanda e risposta che a una diretta carica di empatia. Peccato, perché mi sarebbe piaciuto vedere più interazione, ironia e calore con i concorrenti. (Sosterrò sempre che i Grande Fratello di Ilary Blasi resteranno i migliori). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
"Grande Fratello", la compagna di Domenico gelosa di Benedetta #grandefratello #domenico #14ottobre - X Vai su X
Grande Fratello. . I nostri inquilini non possono più fare a meno del risveglio muscolare ? #GrandeFratello - facebook.com Vai su Facebook
Grande Fratello, pagelle della terza puntata: Floriana zittisce Jonas (8), Domenico e il confronto imbarazzante (4) - Ieri sera, il Grande Fratello è tornato in onda con la terza puntata: come si saranno comportati i concorrenti? comingsoon.it scrive
Pagelle Grande Fratello 2025, terza puntata 13 ottobre/ Domenico salva dalla noia, Grazia infuoca la Casa - Pagelle Grande Fratello 2025, terza puntata 13 ottobre su Canale 5: quali sono stati i momenti più salienti? Secondo ilsussidiario.net
Grande Fratello, pagelle: Ascanio affonda Giulio (8), la serata degli shampoo (7), Simona Ventura rompe la bolla (5), Domenico fa lo gnorri (4) - Promossi e bocciate top e flop della terza puntata del reality condotto da Simona Ventura andato in onda lunedì 13 ottobre su Canale 5 ... Riporta libero.it