Ieri sera è andata in onda la terza puntata del Grande Fratello e finalmente siamo entrati nel vivo (o meglio, nel moribondo) di questa edizione. Non so, forse è solo una mia impressione, ma ho visto una Simona Ventura meno sicura alla conduzione rispetto alle puntate precedenti. Sembrava smorzare ogni conversazione, come se avesse l'ansia di chiudere ogni blocco entro l'orario prestabilito. L'atmosfera era più simile a un'intervista a domanda e risposta che a una diretta carica di empatia. Peccato, perché mi sarebbe piaciuto vedere più interazione, ironia e calore con i concorrenti. (Sosterrò sempre che i Grande Fratello di Ilary Blasi resteranno i migliori).

© Ilgiornale.it - Grande Fratello 2025: le pagelle della terza puntata