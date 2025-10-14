Grand Prix di Judo Falcone | Finalmente la medaglia! Orgoglioso di me
Lima, 14 ottobre 2025 – La quarta medaglia al Grand Prix di Judo a Lima, per l’Italia, è arrivata da Tiziano Falcone. L’atleta delle Fiamme Gialle ha messo al collo un super bronzo nei -90kg, insieme al quarto posto con il Team Tricolore Maschile, nella gara a squadre. “L’unica parola che sento di dire è: finalmente! Perché è da tanto tempo che sento di potermela giocare nel circuito di primo livello senza riuscire a dimostrarlo, ma oggi finalmente ce l’ho fatta. Al di là del risultato sono orgoglioso di come ho combattuto: sono riuscito ad esprimermi senza freni. Ringrazio la mia famiglia, il Gruppo Sportivo Fiamme Gialle e tutte le persone che mi sono vicine e credono in me”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
