Grand Prix de France 2025 pattinaggio artistico | orari programma tv streaming

Il Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico è alle porte. Questo fine settimana infatti il circuito partirà dal Grand Prix de France, prima tappa in programma in quel di Angers da venerdì 17 a domenica 19 ottobre. Sarà un evento particolarmente importante in chiave Italia, in quanto coinciderà con il debutto stagionale di Charléne Guignard-Marco Fabbr i. I veterani della danza sul ghiaccio si ritroveranno pronti-via a fronteggiare la mina vagante rappresentata dalla coppia francese di nuova formazione composta da Laurence Fournier Beaudry e Guillaume Cizeron (quest’ultimo argento a Pyeongchang 2018 e a Pechino 2022), anche loro all’esordio in questa annata sportiva e motivati a recitare fin da subito il ruolo di protagonisti. 🔗 Leggi su Oasport.it

