Grand Prix de France 2025 pattinaggio artistico | orari programma tv streaming
Il Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico è alle porte. Questo fine settimana infatti il circuito partirà dal Grand Prix de France, prima tappa in programma in quel di Angers da venerdì 17 a domenica 19 ottobre. Sarà un evento particolarmente importante in chiave Italia, in quanto coinciderà con il debutto stagionale di Charléne Guignard-Marco Fabbr i. I veterani della danza sul ghiaccio si ritroveranno pronti-via a fronteggiare la mina vagante rappresentata dalla coppia francese di nuova formazione composta da Laurence Fournier Beaudry e Guillaume Cizeron (quest’ultimo argento a Pyeongchang 2018 e a Pechino 2022), anche loro all’esordio in questa annata sportiva e motivati a recitare fin da subito il ruolo di protagonisti. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Grand Prix di Judo a Lima, l’Italia fa tris sul podio: oro, argento e bronzo di talento https://ilfaroonline.it/2025/10/13/grand-prix-di-judo-a-lima-litalia-fa-tris-sul-podio-oro-argento-e-bronzo-di-talento/620593/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #no - X Vai su X
Tre le medaglie conquistate al Grand Prix di Lima questo weekend @valerioaccogli @giorgiastangherlin @irenepedrotti Complimenti #FIJLKAM #Judo - facebook.com Vai su Facebook
Grand Prix de France de patinage : regardez en direct depuis l’étranger grâce à Proton VPN - Proton VPN possède plus de 15 000 serveurs dans plus 125 pays, ce qui en fait un VPN idéal pour contourner les restrictions géographiques. Da lesnumeriques.com
Grand Prix du Centre de la France : Classement - Grand Prix du Centre de la France : Classement : Manu Guérinel (Paris Cycliste Olympique) a remporté, ce lundi, le Grand Prix du Centre de la France (Élite Nationale), ... Segnala directvelo.com
Où en sont les autres Grands Prix de MotoGP avec leur contrat - Tour d’horizon des Grands Prix et de leur contrat les liant au MotoGP alors que la fin de la saison 2025 approche. Da autohebdo.fr