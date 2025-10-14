Governo Meloni due pesi e due misure su Segre | attacchi a Albanese e silenzio su Roccella Donzelli difende la ministra così | Alla senatrice hanno raccontato male

Dopo due giorni di silenzio nel centrodestra c’è chi difende la ministra della Famiglia, Eugenia Roccella. Lo fa Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, intercettato da ilfattoquotidiano.it prima che uno dei massimi esponenti del partito guidato dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, entri nella sede del Partito a Roma. Per criticare Francesca Albanese in molti, dal presidente del Senato in giù, nel centrodestra avevano espresso solidarietà alla senatrice Liliana Segre. Ma quando è la stessa senatrice a vita a criticare le parole della ministra Roccella, invece di schierarsi a fianco della sopravvissuta alla Shoah, il centrodestra preferisce il silenzio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

