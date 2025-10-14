Governo diviso sulla Manovra pesano i nodi pensioni e rottamazione quinquies

C’è divisione sulla Manovra 2026. Potrebbero essere convocati due Consigli dei ministri differenti per approvare il Documento di programmazione di bilancio: il primo proprio martedì 14 ottobre, per affrontare le ultime divisioni sui temi del documento da inviare a Bruxelles il 15 ottobre; un secondo Consiglio dei ministri, invece, dovrebbe servire per limare le misure da inserire nella legge di Bilancio. I temi più scottanti, che rischiano di non trovare una soluzione a stretto giro, sono quelli relativi all’età pensionabile, al contributo a carico degli istituti di credito e al nodo della rottamazione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Governo diviso sulla Manovra, pesano i nodi pensioni e rottamazione quinquies

