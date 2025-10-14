Governo al lavoro su Gaza | Faremo la nostra parte domani la prima riunione
Governo al lavoro sul dossier Gaza. Ieri, in Egitto, è arrivata la firma sull'accordo di pace per il Medio Oriente e l'Italia è pronta a recitare un ruolo da protagonista. Come confermato da fonti di Palazzo Chigi, domani si terrà la prima riunione: appuntamento alle ore 14.00, nella Sala Verde di Palazzo Chigi. Il vertice sarà presieduto dal vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani e saranno presenti i ministeri interessati (Esteri, Difesa, Università, Agricoltura, Affari regionali, Disabilità), il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e la Protezione Civile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
