Google regala Gemini AI Pro per 12 mesi agli studenti universitari | ecco come richiederlo
Big G apre agli studenti universitari l’accesso al piano AI Pro, mentre docenti e atenei ricevono nuovi strumenti educativi per integrare l’AI nei percorsi di studio. Gemini 2.5 Pro, Deep Research, NotebookLM, Veo 3 e 2 TB di cloud gratis per un anno. 🔗 Leggi su Repubblica.it
