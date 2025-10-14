Google Maps la porta dritta nel canale | la disavventura di una turista a Venezia

Today.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Google Maps è uno strumento formidabile, soprattutto quando si è in viaggio in Paesi stranieri, ma trattandosi pur sempre di un'app, è sempre meglio non seguirla "ciecamente" e, soprattutto, alzare lo sguardo dallo schermo. Lo sa bene Wiktoria Guzenda, una turista di origini polacche. 🔗 Leggi su Today.it



