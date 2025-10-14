Google Maps la guida… dritta nel canale | la disavventura della turista a Venezia Il video è virale su TikTok

Una turista polacca si è fidata ciecamente di Google Maps e il risultato è stato drammatico: un tuffo non programmato nel Canal Grande. Il video della disavventura, condiviso dala stessa Wiktoria Guzenda sui propri profili social, è diventato virale e ha scatenato ironie e commenti divertiti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

