Google ha accolto i feedback e ha aggiornato lo strumento Collage di Google Foto
Google ha da poche ore annunciato interessanti novità per lo strumento "Collage" di Google Foto, reso più semplice ed intuitivo. L'articolo Google ha accolto i back e ha aggiornato lo strumento Collage di Google Foto proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
