Google archiviato il caso fiscale in Italia la Procura di Milano conclude l' indagine dopo il pagamento di 306 milioni di euro per sanare le pendenze tributarie
Le indagini avevano ipotizzato un'evasione di circa 900 milioni di euro, veniva contestato che, pur operando attraverso personale Google Italy, la società irlandese non avesse applicato le ritenute sulle royalties dovute per l’utilizzo di programmi e proprietà intellettuali del gruppo La proc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
