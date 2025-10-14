Google annunciato investimento da 15 mld $ per 5 anni per realizzare centro dati AI in India nello stato meridionale dell' Andhra Pradesh

Google punta al più grande investimento in India, e lo fa sull’Intelligenza Artificiale Google ha annunciato un investimento da 15 miliardi di dollari in 5 anni per realizzare un centro dati AI nello stato meridionale dell'Andhra Pradesh. In una nota Google ha affermato che si tratterà del pi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

