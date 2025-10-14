Google annunciato investimento da 15 mld $ per 5 anni per realizzare centro dati AI in India nello stato meridionale dell' Andhra Pradesh
Google punta al più grande investimento in India, e lo fa sull’Intelligenza Artificiale Google ha annunciato un investimento da 15 miliardi di dollari in 5 anni per realizzare un centro dati AI nello stato meridionale dell'Andhra Pradesh. In una nota Google ha affermato che si tratterà del pi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Argomenti simili trattati di recente
Annunciato lo scorso agosto insieme con gli smartphone Pixel 10 (la prova), è finalmente in vendita anche in Italia il Pixel Watch 4, nuova generazione del noto smartwatch di Google - facebook.com Vai su Facebook
Google investirà 15 miliardi di dollari in India per costruire un super hub di data center IA - Nei prossimi cinque anni Google costruirà in India il suo più grande hub di intelligenza artificiale fuori dagli Usa, con 6 gigawatt di capacità di data center entro il 2029 ... Come scrive firstonline.info
Google annuncia investimento da 15 miliardi in India per data center AI - Il colosso californiano punta a costruire un hub di infrastrutture di intelligenza artificiale nell’India meridionale nei prossimi cinque anni, realizzando la sua più grande scommessa in un Paese in r ... Come scrive ilsole24ore.com
Google invertirá 15 millones de dólares en India para construir un súper centro de datos de IA - Nei prossimi cinque anni Google costruirà in India il suo più grande hub di intelligenza artificiale fuori dagli Usa, con 6 gigawatt di capacità di data center entro il 2029 ... firstonline.info scrive