Good News | il nuovo thriller sudcoreano da tenere d’occhio su Netflix

Today.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cinema sudcoreano continua a sorprendere con la sua capacità di fondere generi diversi; e il nuovo film "Good News", in arrivo su Netflix, ne è la prova lampante. Diretto da Byun Sung-hyun, è un thriller storico, un dramma politico e una black comedy, ispirato a un vero episodio avvenuto nel. 🔗 Leggi su Today.it

