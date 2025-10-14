La città si prepara a vivere una delle sue tradizioni più sentite e colorate. Domani il primo cittadino consegnerà le chiavi dell’Urbe Estense al duca della goliardia ferrarese, massima carica studentesca, sancendo l’inizio di una settimana di celebrazioni per gli ottant’anni dell’Associazione Ferrarese Universitaria de li 4S. Un rito che segna il passaggio di potere, seppur in tono scherzoso, tra l’amministrazione civile e la vivace comunità studentesca, che da giovedì animerà piazze e palazzi storici. La cerimonia ufficiale si terrà alle 10 nella sala dell’Arengo in municipio, dove il sindaco Alan Fabbri cederà le redini della città ai rappresentanti dell’associazione più antica di Ferrara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Goliardia in festa, un weekend di iniziative. Si parte con la consegna delle chiavi della città