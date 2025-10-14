Gol Yildiz ancora lui! Il 10 della Juve continua a splendere con la Turchia e segna il terzo gol in due partite | colpo sotto che sblocca il match
Gol Yildiz, ancora lui! Il 10 della Juve continua a splendere con la Turchia: ecco come ha segnato. Un altro gol, un’altra magia, un’altra notte da protagonista. Kenan Yildiz non si ferma più e si prende la scena anche nella sfida più delicata per la sua Turchia. Il gioiello della Juventus ha sbloccato la partita di qualificazione al Mondiale 2026 contro la Georgia, siglando la rete dell’1-0 con un tocco da fuoriclasse che ha infiammato la serata. Il gol è arrivato al 14? minuto del primo tempo, al termine di un’azione rapida e precisa. Servito da un passaggio filtrante di Abdülkerim Bardakci, il fantasista bianconero si è trovato a tu per tu con il portiere e, con una freddezza da veterano, lo ha superato con un morbido e delizioso pallonetto di destro, depositando la palla in rete. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
