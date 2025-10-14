Gol Vlahovic l’attaccante della Juve si sblocca con la Serbia! Assist di Kostic per il colpo di testa che manda avanti i suoi contro Andorra

Gol Vlahovic, l’attaccante della Juve si sblocca con la Serbia: il racconto della rete segnata dal bianconero. Un gol “Made in Juve” per scacciare la crisi e riprendere la corsa verso i Mondiali. In una serata complicatissima per la Serbia, a sbloccare la partita e a regalare il gol del vantaggio contro Andorra ci ha pensato la connessione bianconera: assist al bacio di Filip Kostic, incornata vincente di Dusan Vlahovic. La rete, che ha portato la nazionale serba sul 2-1, è arrivata al 54? minuto, in un momento di grande difficoltà per una squadra reduce dalla pesante sconfitta con l’Albania e dal terremoto per le dimissioni del CT Stojkovic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

