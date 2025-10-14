Inter News 24 Gol Retegui Italia Israele, dopo il rigore trasformato arriva un gol spettacolare! Il centravanti raggiunge le reti di Kean con Gattuso. La Nazionale italiana ha ottenuto un’importante vittoria contro Israele nella gara di qualificazione ai Mondiali 2026, grazie a una prestazione straordinaria di Mateo Retegui, che ha segnato una doppietta determinante. Il primo gol è arrivato al 43? del primo tempo, quando l’attaccante italo-argentino, dopo essersi procurato un rigore con una grande azione, ha deciso di calciarlo personalmente. Nonostante il portiere israeliano avesse indovinato l’angolo, Retegui ha calciato un penalty potente e incrociato a mezza altezza, trasformandolo con grande freddezza. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Gol Retegui Italia Israele 2-0: l’attaccante sempre più protagonista con una doppietta!