Inter News 24 Gol Retegui Italia Israele 1-0 La Nazionale di Gattuso trova il gol con il decimo centro di Mateo Retequi, che trasforma il rigore procurato e regala fiducia al gruppo. Panchina entusiasta e primo tempo chiuso in vantaggio. La Nazionale italiana affronta Israele allo stadio Friuli di Udine in una sfida cruciale per la qualificazione ai Mondiali 2026. La partita regala emozioni fin dalle prime battute e, soprattutto, un momento di grande riscatto personale per Mateo Retequi, che nella scorsa sfida contro l’Estonia aveva fallito un rigore nel 3-1 finale. Retequi, il rigore della riscossa. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Gol Retegui Italia Israele 1-0 a Udine: il centravanti riscatta l’errore con l’Estonia e firma il rigore del vantaggio!