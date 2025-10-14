Gol Mancini Italia Israele 3-0 il difensore giallorosso chiude i conti ad Udine! La deviazione aerea chiude il match

Inter News 24 Gol Mancini Italia Israele 3-0, la rete del centrale di difesa della Roma manda gli Azzurri di Gattuso ai playoff con grinta e cuore. Con un gol nel finale di Gianluca Mancini di testa su assist di Dimarco, l’Italia ha concluso la sua partita contro Israele con una vittoria fondamentale per 3-0, conquistando così il pass per i playoff dei Mondiali 2026. L’azione che ha portato al gol di Mancini è arrivata sugli sviluppi di un corner, con Dimarco che ha crossato il pallone in mezzo, e l’ex difensore della Roma ha anticipato tutti con un preciso colpo di testa, mettendo la palla in rete. 🔗 Leggi su Internews24.com

