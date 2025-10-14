Diciamolo chiaramente: che la Rai avesse messo da parte Gloria, nonostante quel finale più che aperto, non ci era poi dispiaciuto. Per una volta si sarebbe potuto restare col dubbio, perché la fiction con Sabrina Ferilli, pur avendo registrato una media di share del 19,10%, era sembrata già “abbondante” così. E invece, la troupe è tornata a girare sul set romano e proseguirà fino al prossimo 10 novembre. Se la prima stagione era formata da sei episodi in tre prime serate, il seguito sarà un film tv unico. Una sola serata per chiudere la storia di questa diva decaduta che, per ritrovare la fama perduta, ha finto prima una grave malattia e poi addirittura la propria morte, finendo però per trasformare tutto in una denuncia al mondo dello spettacolo e ai suoi meccanismi tossici. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Gloria torna per un’ultima volta: la Rai trasforma la serie in un film tv