gloria la seconda stagione diventa un film tv

Siamo sinceri: l’idea che la Rai avesse riposto nel dimenticatoio Gloria, nonostante quel finale non aperto ma proprio spalancato, non ci dispiaceva poi troppo. Per una volta avremmo fatto a meno di sapere come andava a finire, perchè la serie con Sabrina Ferilli, a fronte di ascolti non da buttar via – media di share del 19.10% – era stata già “troppa” così. E, invece, la troupe è tornata sul set romano e ci resterà fino al prossimo 10 novembre. Se la prima stagione è stata composta da sei episodi per tre prime serate, il sequel sarà un film tv. Tutto condensato in un’unica sera, per chiudere la storia di questa diva sul viale del tramonto che, pur di tornare alla ribalta, prima si è finta malata e poi addirittura morta, salvo poi trasformare la bravata in una più nobile voglia di denunciare l’ambiente tossico che c’è nel mondo dello spettacolo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

