Gloria la seconda stagione diventa un film tv
Siamo sinceri: l’idea che la Rai avesse riposto nel dimenticatoio Gloria, nonostante quel finale non aperto ma proprio spalancato, non ci dispiaceva poi troppo. Per una volta avremmo fatto a meno di sapere come andava a finire, perchè la serie con Sabrina Ferilli, a fronte di ascolti non da buttar via – media di share del 19.10% – era stata già “troppa” così. E, invece, la troupe è tornata sul set romano e ci resterà fino al prossimo 10 novembre. Se la prima stagione è stata composta da sei episodi per tre prime serate, il sequel sarà un film tv. Tutto condensato in un’unica sera, per chiudere la storia di questa diva sul viale del tramonto che, pur di tornare alla ribalta, prima si è finta malata e poi addirittura morta, salvo poi trasformare la bravata in una più nobile voglia di denunciare l’ambiente tossico che c’è nel mondo dello spettacolo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Leggi anche questi approfondimenti
GINGER WISE AS #LoveYou ? VINCE LE OAKS DEL TROTTO 2025 ? Antonio Di Nardo in sulky per il training di Alex Gocciadoro i colori della scuderia Comiantale. Tempo al Km 1.12.7 1640 metri. Seconda un ottima Gloria Italia e terza Geiles leb - facebook.com Vai su Facebook
Gloria, la seconda stagione diventa un film tv - La seconda stagione della serie di Rai 1 Gloria consisterà in un film tv, girato a Roma tra ottobre e novembre 2025 ... davidemaggio.it scrive
Gloria 2 diventa un film TV: in corso le riprese con Sabrina Ferilli - La fiction Gloria con Sabrina Ferilli non tornerà con una stagione 2, ma con un film TV conclusivo: le riprese sono in corso ... Secondo ciakgeneration.it
Gloria 2 stagione si fa ma è un film TV: tutte le news - Effettivamente Rai e Eagle Pictures sono pronti a riporta in TV la fiction, ma non ci sarà una stagione 2. Riporta ciakgeneration.it