Globo apre a Frosinone shopping e lavoro in arrivo | ecco come candidarsi

Frosinonetoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova opportunità per lo shopping (e per il lavoro) arriva a Frosinone: mercoledì 23 ottobre aprirà ufficialmente i battenti un nuovo negozio Globo Moda in Via dei Monti Lepini 212, vicino ad Orizzonte, ampliando così la presenza della nota catena retail specializzata in abbigliamento. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

