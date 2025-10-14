Globo apre a Frosinone shopping e lavoro in arrivo | ecco come candidarsi

Una nuova opportunità per lo shopping (e per il lavoro) arriva a Frosinone: mercoledì 23 ottobre aprirà ufficialmente i battenti un nuovo negozio Globo Moda in Via dei Monti Lepini 212, vicino ad Orizzonte, ampliando così la presenza della nota catena retail specializzata in abbigliamento. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

