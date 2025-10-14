Global Sumud Flotilla Lo Russo incontra Abderrahmane Amajou | Gli ho chiesto di continuare a raccontare la sua esperienza nelle scuole
Abderrahmane Amajou, torinese d'elezione e presidente nazionale di ActionAid Italia, rientrato in Italia dopo l'esperienza a bordo della Global Sumud Flotilla, è stato accolto nella giornata di lunedì, 13 ottobre, anche dal sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. Abderrahmane Amajou, già nel corso. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
“L’accordo per Gaza deciso senza il minimo coinvolgimento dei palestinesi”. Intervista a Maria Elena Delia, referente per l’Italia della Global Sumud Flotilla e Global Movement to Gaza. Il ricordo di Vittorio Arrigoni. ( @Laura Tussi ) “Sono stata felice e commos - facebook.com Vai su Facebook
Alcuni dei partecipanti alla Global Sumud Flotilla sono atterrati all'aeroporto di Madrid dopo essere stati trattenuti per giorni dalle forze israeliane. Gli attivisti sono stati accolti con applausi e abbracci al loro arrivo. - X Vai su X
Sindaco Lo Russo riceve in Comune Abderrahmane Amajou - Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ha incontrato a Palazzo Civico il presidente di Action Aid Italia, Abderrahmane Amajou, di recente rientrato dalla missione della Global Sumud Flotilla dopo la ... Si legge su ansa.it
L'epidemia mediatica da Global Sumud è solo italiana. C'entra il flusso di propaganda russo? - Disinformatia da siti anti occidentali, e il solito gusto dello show: molte “notizie” dai velisti pro Gaza rimbalzano da siti filo- Secondo ilfoglio.it
Abderrahmane Amajou: cresce la preoccupazione per il torinese fermato a bordo della Global Sumud Flotilla - Nessuna notizia di lui dallo scorso primo ottobre, giorno in cui le navi israeliane hanno intercettato e bloccato la missione umanitaria in acque internazionali ... Scrive torinotoday.it