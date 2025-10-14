Global Gateway obiettivo raggiunto | 306 miliardi già mobilitati verso i 400 miliardi entro il 2027

Nella sala del Global Gateway Forum, il brusio si è interrotto quando Ursula von der Leyen ha annunciato il dato: “Team Europe ha mobilitato oltre 306 miliardi di euro in soli quattro anni.” Un applauso composto, ma sentito, ha attraversato l’auditorium. Non era soltanto l’approvazione per un obiettivo raggiunto: era la consapevolezza che qualcosa, nell’identità europea, stava cambiando. L’obiettivo dei 300 miliardi di euro, fissato nel 2021 come traguardo per il 2027, è stato centrato con due anni di anticipo. E ora la Commissione guarda oltre: 400 miliardi entro la fine del ciclo, con progetti in oltre 130 Paesi e partnership che spaziano dall’Africa all’Indo-Pacifico. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

