Gli Usa colpiscono un' imbarcazione di narcos al largo del Venezuela | sei morti

Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato di aver ordinato un attacco “ letale ” contro una nave sospettata di narcotraffico al largo delle coste del Venezuela. In un messaggio pubblicato sulla sua piattaforma Truth Social, Trump ha affermato che la nave era affiliata a un’organizzazione terroristica designata e stava conducendo attività di traffico di stupefacenti nell’area di responsabilità del Comando Sud degli Stati Uniti. Secondo il presidente, l’intelligence americana aveva confermato che l’imbarcazione era collegata a reti di “ narcoterrorismo ” e seguiva una rotta nota per il traffico di droga. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

